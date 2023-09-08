США отправят в Румынию дополнительные боевые самолеты

Посол США в Румынии Кэтлин Кавалек заявила, что США в ближайшее время обещают переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом он рассказал на встрече с румынским министром обороны Анджелом Тилваром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Во время встречи Кавалек отметила, что американские власти обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне последних российских атак на украинские порты на Дунае.

Дипломат подчеркнула, что правительство США остается полностью преданным укреплению потенциала Румынии и НАТО с целью защиты и сдерживания любой агрессии на восточном фланге Альянса.

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Кавалек добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты территории, в том числе путем развертывания в ближайшее время в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В то же время глава румынского Минобороны высоко оценил солидарность, выраженную членами НАТО.

"Мы приняли дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилив мониторинг и охрану воздушного пространства... Для нас безопасность наших граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в общинах, расположенных вблизи мест жестоких нападений Российской Федерации на украинские гражданские порты", – сказал Тилвар.

Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии. Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу. Президент Румынии Клаус Иоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния сочтет ситуацию "абсолютно неприемлемой".