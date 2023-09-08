Постпред ЕС в ООН Ског: Причастные к псевдовыборам в Украине будут наказаны

Все причастные к проведению на временных оккупированных территориях Украины фиктивных "выборов" понесут ответственность за это противоправное действие.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации этих незаконных, так называемых выборов, лица столкнутся с последствиями за эти незаконные действия", - отметил Ског.

Он подчеркнул, что псевдовыборы "проходят на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе и детям, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины".

"Российские незаконные так называемые выборы на территориях Украины, находящихся под временной военной оккупацией, ничтожны в соответствии с международным правом. Они не могут быть и не будут признаны", - заявил Ског.

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