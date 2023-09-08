Постпред ЕС в ООН Ског: Причастные к псевдовыборам в Украине будут наказаны
Об этом заявил постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации этих незаконных, так называемых выборов, лица столкнутся с последствиями за эти незаконные действия", - отметил Ског.
Он подчеркнул, что псевдовыборы "проходят на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе и детям, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины".
"Российские незаконные так называемые выборы на территориях Украины, находящихся под временной военной оккупацией, ничтожны в соответствии с международным правом. Они не могут быть и не будут признаны", - заявил Ског.