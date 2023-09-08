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ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области, – разведка Эстонии

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ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области, – разведка Эстонии
По данным эстонской разведки, Вооруженным силам Украины, возможно, удалось прорвать передний край обороны российских оккупантов в Запорожской области.

По данным эстонской разведки, теперь бои продолжаются в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербовое. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепление с других участков фронта и реорганизовали оборону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В то же время, довольно маловероятно, что украинцы смогут вскоре добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым, добавили в ведомстве.

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Как отмечают эстонские разведчики, обстановка на других участках фронта оставалась неизменной. ВС РФ не снизили давление на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать в направлении на Купянск и Лиман.

Украинские войска продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальны. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещиевки, отмечают в эстонской разведке.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    а що розвідка скаже, чому не розбиті 300-400 вагонів з пальним в криму які на одному мвсці вже понад тиждень
    може скажете хто забороняє????
    бо до мацкви 500 і долітає а в крим 300 і не долітає
    чи ето не то
    ето другоє
  • Вася Путлер
    вони переходи через чаплнку та чонгар нездатні чи не хотять знищити. по них цілодобово кацапня єшелонами везе все для знищення ЗСУ. а ви про якісь вагони десь в Криму. зрада та договорняки якісь усюди.
  • MrStepanovM
    естонська розвідка...не поспішайте, я занотовую...
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