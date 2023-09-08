ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области, – разведка Эстонии

По данным эстонской разведки, Вооруженным силам Украины, возможно, удалось прорвать передний край обороны российских оккупантов в Запорожской области.

По данным эстонской разведки, теперь бои продолжаются в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербовое. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепление с других участков фронта и реорганизовали оборону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В то же время, довольно маловероятно, что украинцы смогут вскоре добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым, добавили в ведомстве.

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Как отмечают эстонские разведчики, обстановка на других участках фронта оставалась неизменной. ВС РФ не снизили давление на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать в направлении на Купянск и Лиман.

Украинские войска продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальны. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещиевки, отмечают в эстонской разведке.