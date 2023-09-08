Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов вблизи ЗАЭС на этой неделе

Находящиеся на оккупированной россиянами Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергетике зафиксировали около 20 взрывов за последние три дня и еще несколько в течение недели.

Об этом сообщил гендиретор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

Начиная с минувшей субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней удалось зафиксировать еще несколько.

"Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС", - заявил Гросси.

Он добавил, что по-прежнему глубоко озабочен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция во время повышенной военной напряженности в регионе.

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