Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов вблизи ЗАЭС на этой неделе
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Находящиеся на оккупированной россиянами Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергетике зафиксировали около 20 взрывов за последние три дня и еще несколько в течение недели.
Об этом сообщил гендиретор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
Начиная с минувшей субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней удалось зафиксировать еще несколько.
"Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС", - заявил Гросси.
Он добавил, что по-прежнему глубоко озабочен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция во время повышенной военной напряженности в регионе.