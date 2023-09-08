По указу Зеленского Умеров вошел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего новоназначенного министра обороны Украины Рустема Умерова и вывел оттуда его предшественника на этом посту Алексея Резникова.