По указу Зеленского Умеров вошел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего
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Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего новоназначенного министра обороны Украины Рустема Умерова и вывел оттуда его предшественника на этом посту Алексея Резникова.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №572/2023 обнародован на сайте главы государства.
"...Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича – министра обороны Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Резникова", – говорится в документе.
Указ вступает в силу с дня опубликования.