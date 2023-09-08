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По указу Зеленского Умеров вошел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

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По указу Зеленского Умеров вошел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего новоназначенного министра обороны Украины Рустема Умерова и вывел оттуда его предшественника на этом посту Алексея Резникова.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №572/2023 обнародован на сайте главы государства.

"...Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича – министра обороны Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Резникова", – говорится в документе.

Указ вступает в силу с дня опубликования.

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Топ комментарии

  • Nihilist Toxicus
    Крадія вивести,Решалу ввести...Ротація зеб.ядей біля корита...
  • vitaliymkua
    Та, ******* яке потужне рішення найвеличнішого!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ага....., наверное.....
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