Новости

Великобритания в ООН: Россия заранее определила результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины

2 02917
Великобритания в ООН: Россия заранее определила результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины
Россия определила результаты фиктивных выборов на временно оккупированной территории Украины еще до их проведения.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помимо того, что действия России незаконны, мы также располагаем информацией, что Кремль заранее определил результаты фиктивных выборов на суверенной территории Украины, которую временно контролирует Россия", - сказала Вудвард.

Читайте также: Постпред ЕС в ООН Ског: Причастные к псевдовыборам в Украине будут наказаны

Она подчеркнула, что "этот грубый обман не приблизит Россию к оправданию ее агрессивной войны, равно как Россия за год не приблизилась к расширению контроля над территориями, на которые она претендовала во время своего провального вторжения".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • discovery
    та забудьте за цей лохотрон, нема теми.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    кліщіївка наша.
  • YU ST
    Тут дійсно про це не варто говорити. Які вибори???
    Вибори на території України можуть відбуватися лише згідно законодавства України. Все інше - лохотрон, на який не потрібно звертати уваги і який не потрібно навіть коментувати. Тим більше представникови Британії в ООН.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости