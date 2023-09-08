Великобритания в ООН: Россия заранее определила результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины
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Россия определила результаты фиктивных выборов на временно оккупированной территории Украины еще до их проведения.
Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Помимо того, что действия России незаконны, мы также располагаем информацией, что Кремль заранее определил результаты фиктивных выборов на суверенной территории Украины, которую временно контролирует Россия", - сказала Вудвард.
Она подчеркнула, что "этот грубый обман не приблизит Россию к оправданию ее агрессивной войны, равно как Россия за год не приблизилась к расширению контроля над территориями, на которые она претендовала во время своего провального вторжения".