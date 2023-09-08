Зеленский о переговорах с Путиным: Невозможно прийти к компромиссу с лжецом
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Пример главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина показывает, что происходит, когда вы пытаетесь заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он также отверг предположение, что Украине пришло время вести переговоры о мире с Кремлем.
"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал Зеленский в интервью CNN.
Конец лидера ЧВК "Вагнер" после того, как он получил обещания относительно своей безопасности, стал предупреждением, к которому следует прислушаться, предположил Зеленский.
В пример своей позиции украинский президент привел другие страны, пострадавшие от путинского режима.
"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?" – задал риторический вопрос Зеленский.