Новости • Война

Зеленский о переговорах с Путиным: Невозможно прийти к компромиссу с лжецом

6 51159
Зеленский о переговорах с Путиным: Невозможно прийти к компромиссу с лжецом
Пример главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина показывает, что происходит, когда вы пытаетесь заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также отверг предположение, что Украине пришло время вести переговоры о мире с Кремлем.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал Зеленский в интервью CNN.

Конец лидера ЧВК "Вагнер" после того, как он получил обещания относительно своей безопасности, стал предупреждением, к которому следует прислушаться, предположил Зеленский.

Читайте также: Путин будет запугивать Запад ядерным оружием, - Зеленский

В пример своей позиции украинский президент привел другие страны, пострадавшие от путинского режима.

"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?" – задал риторический вопрос Зеленский.

Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Вова, шашлычки на майские тоже был 100%-ный киздёж. Вы с Ху#лом близнецы-братья.
  • Зэлэный_Змий
    тут з обох сторін засада
  • MrStepanovM
    ...а коли два брехуна?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости