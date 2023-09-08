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Федоров заявил, что не против передачи своей переписки биографу Маска

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Федоров заявил, что не против передачи своей переписки биографу Маска
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров официально дал свое согласие на передачу биографу главы SpaceX Илона Маска их переписки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров написал в соцсети Х (бывший твиттер).

"Я официально даю разрешение на публикацию истории моих текстовых сообщений с Илоном Маском в новой книге о нем. Честно говоря, я с нетерпением жду книги", - говорится в сообщении.

Федоров заявил, что не против передачи своей переписки биографу Маска 01

Как писал ранее Цензор.НЕТ издание Financial Times заявило, что глава SpaceX Илон Маск передал своему биографу Вальтеру Айзексону частную переписку по ограничению интернет-сервиса Starlink с вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.

Топ комментарии

  • YU ST
    То як дати згоду на зраду дружини після зради. Ганьба та іспанський сором.
  • Зэлэный_Змий
    Ще б він не погодився. Так нікому не відомий локальний зелений гівнюк, про якого вже всі встигли забути, запригнув на сторінки історії.
  • discovery
    тут сам факт переписки Віцепрем'єр-міністра України з упоротим ідіотом не добавляє віцику очків...
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