Федоров заявил, что не против передачи своей переписки биографу Маска

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров официально дал свое согласие на передачу биографу главы SpaceX Илона Маска их переписки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров написал в соцсети Х (бывший твиттер).

"Я официально даю разрешение на публикацию истории моих текстовых сообщений с Илоном Маском в новой книге о нем. Честно говоря, я с нетерпением жду книги", - говорится в сообщении.

Как писал ранее Цензор.НЕТ издание Financial Times заявило, что глава SpaceX Илон Маск передал своему биографу Вальтеру Айзексону частную переписку по ограничению интернет-сервиса Starlink с вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.