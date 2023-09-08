Вопрос о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине, вызовет споры, - премьер Литвы Шимоните

После войны в Украине возникнут споры по поводу того, как заставить Россию заплатить за нанесенный ею ущерб.

Об этом сказала во время мероприятия Vilnius Conference премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам литовского премьера, решение этого вопроса вызовет споры, но страна-агрессор должна заплатить.

Читайте также: Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните

"Будут дискуссии о том, как заставить агрессора заплатить за это, потому что это единственный справедливый путь. Правосудие, вероятно, является одним из главных вызовов в будущем, как заставить виновных заплатить. Это нормально, что демократические страны, ЕС, США, все другие страны поддерживают Украину на этом пути, но в конечном счете счет должен быть предъявлен тому и оплачен тем, кто создал все эти разрушения", – отметила Шимоните.