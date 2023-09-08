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Вопрос о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине, вызовет споры, - премьер Литвы Шимоните

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Вопрос о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине, вызовет споры, - премьер Литвы Шимоните
После войны в Украине возникнут споры по поводу того, как заставить Россию заплатить за нанесенный ею ущерб.

Об этом сказала во время мероприятия Vilnius Conference премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам литовского премьера, решение этого вопроса вызовет споры, но страна-агрессор должна заплатить.

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"Будут дискуссии о том, как заставить агрессора заплатить за это, потому что это единственный справедливый путь. Правосудие, вероятно, является одним из главных вызовов в будущем, как заставить виновных заплатить. Это нормально, что демократические страны, ЕС, США, все другие страны поддерживают Украину на этом пути, но в конечном счете счет должен быть предъявлен тому и оплачен тем, кто создал все эти разрушения", – отметила Шимоните.

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Топ комментарии

  • Garry Dron aa5c483c
    Ще б пак - люди путіна у нас в Україні поставлені керувати процесами репарацій росії до України. Брєд псячий
  • Артм Воронцов
    Усю історію рф клала на правосуддя своє а особливо на міжнародне…
    тільки фінансування укрїнського моссаду допоможе справедливості…..
    русня інфікована ….по-іншому не можна….
  • Вадим Владимирович ca588c1e
    Розовые пони жевали сопли и дожевались до того что ***** начал самую большую континентальную войну после второй мировой.
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