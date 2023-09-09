В течение 8 сентября россияне 15 раз обстреляли Сумщину - зафиксирован 61 взрыв, - ОВА

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов пограничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской громад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Середино-Будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

Великописаревская громада: с территории России произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено 1 частное домовладение. Также был 1 взрыв БПЛА (дрон-камикадзе).

Эсманская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). В результате одного из обстрелов получил телесные повреждения мирный житель. Также повреждено помещение дома культуры.

Белопольская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате обстрела ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение. Также был 1 взрыв из миномета.

Краснопольская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (8 взрывов), в результате обстрела повреждено 1 частное домовладение.

Юнаковская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов)".

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