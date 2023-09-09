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"Давайте подождем", - спикер ГУР Скибицкий выразил сомнения в смерти российского террориста Пригожина

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"Давайте подождем", - спикер ГУР Скибицкий выразил сомнения в смерти российского террориста Пригожина
В главном управлении разведки Украины считают, что подтверждение смерти основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина нужно дождаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона.

Он отметил: "Давайте подождем. Это не так просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Читайте: Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

Топ комментарии

  • Sav UA 954bd9a2
    двійник )(уйла убив двійника пригожина...
  • discovery
    а ніхто з притомних ніколи і не вірив кацапні і зеленні....
    роти брехливі і в тих і в тих однакові.
  • fdgd fsdfsd
    Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".
    В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.
    "Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.
    - Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,
    - потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
    - А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.
    - А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,
    - это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
    - Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,
    - наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
    - Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,
    - значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...

    А тепер прочитайте слово пацак справа налево …. (C)
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