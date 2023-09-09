"Давайте подождем", - спикер ГУР Скибицкий выразил сомнения в смерти российского террориста Пригожина

В главном управлении разведки Украины считают, что подтверждение смерти основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина нужно дождаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона.

Он отметил: "Давайте подождем. Это не так просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

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