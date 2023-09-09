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Говорили о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии, - Зеленский провел беседу с Наследным принцем СА Мухаммадом бин Салманом

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Говорили о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии, - Зеленский провел беседу с Наследным принцем СА Мухаммадом бин Салманом
Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провели двухстороннюю телефонную беседу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

В сообщении говорится: "Провел разговор с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии.

Благодарен Его Королевскому Высочеству за последовательную поддержку всех мирных усилий, в том числе успешную встречу советников по национальной безопасности и политических директоров в Джидде".

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Найвеличніший порозмовляв з принцем.
    Это вам не как либо что, а что либо как
  • discovery
    це серьозно.
    ти щє, ідіот зелений, пальці розкинь перед принцом і дайому свою підмишку понюхати...
  • Smith Wesson
    випили за здоровʼя Кашоггі
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