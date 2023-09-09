Говорили о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии, - Зеленский провел беседу с Наследным принцем СА Мухаммадом бин Салманом
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Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провели двухстороннюю телефонную беседу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
В сообщении говорится: "Провел разговор с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии.
Благодарен Его Королевскому Высочеству за последовательную поддержку всех мирных усилий, в том числе успешную встречу советников по национальной безопасности и политических директоров в Джидде".