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Россия наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

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Россия наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters
Расходы боеприпасов в войне против Украины превышают возможности их производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

"У них достаточно затруднительное положение. Ведь если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и находитесь в центре боя, а можете производить только 1-2 миллиона боеприпасов в год, то я не думаю, что это очень сильная позиция", - сказал он.

Кроме того, РФ может нарастить производство танков до 200 штук в год, но этого маловато для ведения активных боевых действий.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то вам нужно десятилетие, чтобы достичь того количества, с которого вы начали", - заявил чиновник.

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  • Яр Холодний
    Путін з "кремлівськими" (як і Гітлер) розраховували на переможний "бліцкріг" Щоб поставить світ (поки він не очухався) перед фактом наявності на пострадянському просторі "нового світового порядку" Затяжної війни на виснаження вони не очікували
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