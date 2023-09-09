Россия наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

Расходы боеприпасов в войне против Украины превышают возможности их производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

"У них достаточно затруднительное положение. Ведь если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и находитесь в центре боя, а можете производить только 1-2 миллиона боеприпасов в год, то я не думаю, что это очень сильная позиция", - сказал он.

Кроме того, РФ может нарастить производство танков до 200 штук в год, но этого маловато для ведения активных боевых действий.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то вам нужно десятилетие, чтобы достичь того количества, с которого вы начали", - заявил чиновник.

Читайте: Россия депортировала 3,5 тысячи человек из украинских тюрем на оккупированных территориях, - Лубинец