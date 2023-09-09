Ночью россияне из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде на Днепропетровщине
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Оккупанты продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером целил по самому Никополю. Ночью – по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии.
К счастью, без погибших и раненых. Последствия обстрелов устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, на других территориях Днепропетровщины было спокойно. Без вражеских атак.