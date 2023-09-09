Ночью россияне из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде на Днепропетровщине

Оккупанты продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.





"Вечером целил по самому Никополю. Ночью – по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии.

К счастью, без погибших и раненых. Последствия обстрелов устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на других территориях Днепропетровщины было спокойно. Без вражеских атак.

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