Сегодня в Киев прибудет глава МИД Японии Хаяси, встретится с Кулебой
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в МИД Японии.
Встреча двух министров в украинской столице пройдет в субботу, 9 сентября.
Как отметили в японском МИД, в своих переговорах с Кулебой Хаяси подтвердит жесткую поддержку Украины.
Также стороны обсудят участие Киева в работе международного сообщества, чтобы "быстрее покончить с российским вторжением в Украину".
Хаяси в этом визите сопровождают руководители японских фирм, включая Хироши Микитани, основателя и генерального директора Rakuten Group (4755.T).
"Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины", - рассказали в ведомстве.