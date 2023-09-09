Сегодня в Киев прибудет глава МИД Японии Хаяси, встретится с Кулебой

Сегодня в Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. В Киеве он проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в МИД Японии.

Встреча двух министров в украинской столице пройдет в субботу, 9 сентября.

Как отметили в японском МИД, в своих переговорах с Кулебой Хаяси подтвердит жесткую поддержку Украины.

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Также стороны обсудят участие Киева в работе международного сообщества, чтобы "быстрее покончить с российским вторжением в Украину".

Хаяси в этом визите сопровождают руководители японских фирм, включая Хироши Микитани, основателя и генерального директора Rakuten Group (4755.T).

"Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины", - рассказали в ведомстве.

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