Войска РФ за сутки выпустили 244 снаряда по Херсонщине, 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения
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Оккупанты за сутки совершили 59 обстрелов Херсонской области, по Херсону выпустили 5 снарядов.
Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива в Херсоне; здание учебного заведения в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения", - говорится в сообщении.