США могут передать Украине ATACMS в рамках ближайшего пакета военной помощи, - СМИ

Соединенные Штаты предположительно включат дальнобойные ракеты ATACMS в будущий пакет военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом ABC News сообщили источники.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" (к Украине – ред.). Однако чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут изменяться до официального объявления.

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Другой чиновник сказал, что решения о предоставлении ракет уже "на столе" и, по всей вероятности, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.

Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

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