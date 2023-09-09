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США могут передать Украине ATACMS в рамках ближайшего пакета военной помощи, - СМИ

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США могут передать Украине ATACMS в рамках ближайшего пакета военной помощи, - СМИ
Соединенные Штаты предположительно включат дальнобойные ракеты ATACMS в будущий пакет военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом ABC News сообщили источники.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" (к Украине – ред.). Однако чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут изменяться до официального объявления.

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Другой чиновник сказал, что решения о предоставлении ракет уже "на столе" и, по всей вероятности, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.

Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Юрік, ти б дуже не умнічав. Де я писав, що мені хтось, щось винен? Я пишу, що це позорна війна, в якій гинуть українці, а союзники передаючи нам озброєння, кожен раз попереджають, що неможна бити по теріторіїї РФ, щоб не засмутити "друга Владіміра".....
    Уявіть лендліз під час 2СВ, яким можна користуватисись тільки на теріторії СРСР. От і я такого не можу уявити.
  • Yuriy Smith
    а тобі ніхто не винен навіть 1 каски!
    почитай шо і скільки продано було за 20 років з запасів армії.
    офігєваю - ше скажи Бідоннассліваєт.
    Як каже Швець - Байдену просто можна було коли Зеля приїхав, такий позор був, - сказати - Ми вас попереджали, а ви ржали і маринували шашлички, так пнх маринуйте тепер мозги
  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Ось-ось передадуть.
    Ще кількадесят тисяч українців загине, тоді (може) передадуть.
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