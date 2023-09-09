Число пострадавших от удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74, 34 человека находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии

Число пострадавших из-за удара РФ по Кривому Рогу увеличилось до 74 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в тelegram.

"Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находятся 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь."

Для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08.00 до 17.00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святому Николаю. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих", – написал он.

Смотрите: Первые минуты после утреннего обстрела Кривого Рога. ВIДЕО