Япония осудила проведение Россией "выборов в местные парламенты" на оккупированных территориях Украины

Япония резко отреагировала на проведение РФ на оккупированных территориях Украины незаконных "выборов". Россия своей агрессией против Украины и захватнической войной продолжает нарушать международное право и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии.

В ведомстве отметили, что в незаконно захваченных войсками РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также АР Крым в Украине Кремль проводит российские "выборы в местные парламенты".

В заявлении главы МИД Японии Йосимаси Хаяси отмечается, что аннексия Россией этих территорий Украины нарушает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, является явным нарушением международного права и противоречит соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН.

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"А потому не может быть признана, и она решительно осуждается. Также для России никогда не приемлемо проводить подобные выборы в этих регионах на основе этих незаконных аннексий", – передали в японском министерстве.

В МИД также заявили, что вторжение РФ в Украину является "оскорблением основы международного порядка", и Япония никогда не потерпит никаких попыток силой изменить статус-кво в одностороннем порядке.

"Мы продолжаем призывать Россию немедленно прекратить вторжение и вывести свои войска из Украины", – заявили в министерстве.

Также Хаяси отмечает, что для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира в Украине Япония будет "тесно сотрудничать с международным сообществом, в частности G7, для внедрения жестких санкций против России и решительной поддержки Украины".

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