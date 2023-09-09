Общие боевые потери РФ с начала войны – около 268 140 человек (+600 за сутки), 4544 танка, 5789 артсистем, 8739 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
11 40424
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 268 140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 268 140 (+600) человек;
- танков – 4544 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 8739 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 5789 (+36) ед;
- РСЗО - 757 (+3) ед;
- средства ПВО – 508 (+1) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18);
- крылатые ракеты -1455(+0);
- корабли /катера - 19 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед;
- специальная техника – 870 (+10).