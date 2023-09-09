Новости • Агрессия России против Украины

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 268 140 человек (+600 за сутки), 4544 танка, 5789 артсистем, 8739 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 268 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 268 140 (+600) человек;
  • танков – 4544 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 8739 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 5789 (+36) ед;
  • РСЗО - 757 (+3) ед;
  • средства ПВО – 508 (+1) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов - 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18);
  • крылатые ракеты -1455(+0);
  • корабли /катера - 19 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед;
  • специальная техника – 870 (+10).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 268 140 человек (+600 за сутки), 4544 танка, 5789 артсистем, 8739 бронированных машин 01

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Топ комментарии

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    Минув 3485 день москальсько-української війни.
    112!!! одиніць техніки та 600! чумардосів.
    Арта 39!!!, броня 28!!! та 34!!! логістика.
    Рахунок ППО спецтехніка розгромний - 1:10.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 267 000!!! це більше, ніж Мурманськ ...
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