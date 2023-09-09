Враг обстрелял 2 района Харьковщины, госпитализирован мужчина, который подорвался на мине

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в с. Ольховатка Купянского района обстрелом поврежден дом, произошел пожар.

В результате обстрелов пгт. Ковшаровка и с. Куриловка Купянского района произошли лесные пожары.

"Около 11:30 в с. Рубежное Чугуевского района d собственном дворе гражданский мужчина 44 лет подорвался на мине типа "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести."

Около 11:50 в районе с. Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался комбайн. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Глава региона также информирует, что идет разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,4 га территории и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.