Армия РФ за прошедшие сутки нанесла 90 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья, ранен 1 человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"66 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Работино, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых населенных пунктов.
Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Чаривному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Червоному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.
В результате ракетного удара военнослужащих РФ по Запорожью ранение получил 51-летний мужчина - он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме того, поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.