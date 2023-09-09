Умерла женщина, раненая во время ракетного удара врага по Сумам

Вчера в больнице скончалась жительница г. Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Наши соболезнования родным и близким погибшей. Страна-террорист уничтожает все живое на своем пути, оставляя вокруг только смерть, боль и слезы", - говорится в сообщении.

Смотрите: На месте вражеского удара в Сумах из-под завалов спасена собака. ВИДЕО

Как сообщалось, 8 сентября около 05:30 утра оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы. Повреждено по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. Сообщалось о 3 раненых.