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Умерла женщина, раненая во время ракетного удара врага по Сумам

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Умерла женщина, раненая во время ракетного удара врага по Сумам
Вчера в больнице скончалась жительница г. Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Наши соболезнования родным и близким погибшей. Страна-террорист уничтожает все живое на своем пути, оставляя вокруг только смерть, боль и слезы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 8 сентября около 05:30 утра оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы. Повреждено по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. Сообщалось о 3 раненых.

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Топ комментарии

  • Юра Малко
    Мій товариш живе в Сумах,він стверджує,що ППО в Сумах...немає! Всі ці місяці йдуть щоденні обстріли сумського прикордоння але обстрілів території Рашки у відповідь-жодного! І всі ці місяці один картавий,оброслий щетиною чорнявий чувачок розповідає сумчанам,що йому личить їхня мужність....
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе. Схилені голови в сумі, та не стерті коліна в покорі.
  • Чайка Київ
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