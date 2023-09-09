МАГАТЭ требует от РФ предоставить доступ к машинным залам и крышам энергоблоков ЗАЭС

Россия не допускает миссию МАГАТЭ к крышам реакторных блоков 1, 2, 5 и 6 Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Чтобы контролировать соблюдение пяти принципов (безопасности), мы должны иметь полный доступ", – заявил он в очередной сводке на сайте агентства о состоянии дел на ЗАЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ также пригласила осмотр всех шести машинных залов, одного за другим, чтобы полностью оценить присутствие или отсутствие каких-либо предметов, которые могут противоречить пяти принципам, однако пока эта просьба не удовлетворена.

Отмечается, что 8 сентября эксперты МАГАТЭ посетили машинный зал 1-го энергоблока, где увидели пятнадцать транспортных средств, но не увидели тяжелого вооружения.

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Кроме того, они отметили длительное наличие мин между изгородями по периметру, но при обходе территории не обнаружили никаких дополнительных мин.

В отчете также говорится, что через три месяца после разрушения Каховской плотины, расположенной ниже по течению, что привело к истощению огромного резервуара, используемого ЗАЭС для охлаждения своих реакторов и отработанного топлива, станция продолжает работу по расширению доступа к другим источникам воды, например, с помощью бурения скважин с подземными водами. В настоящее время завершено семь таких скважин из запланированных 10-12.

ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что на семь активных скважин приходится немного больше половины из примерно 250 кубических метров воды в час, необходимых для поддержания уровня воды в охлаждающих прудах при условии, что все агрегаты остаются в выключенном состоянии. Оставшийся объем воды пока откачивается из дренажной системы площадки.

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Команда МАГАТЭ сообщила, что ЗАЭС проводит техническое обслуживание различных компонентов и систем безопасности на объекте, шесть реакторов которого остаются остановленными: один в горячей остановке, а остальные – в холодной.