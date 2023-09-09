МАГАТЭ требует от РФ предоставить доступ к машинным залам и крышам энергоблоков ЗАЭС
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Чтобы контролировать соблюдение пяти принципов (безопасности), мы должны иметь полный доступ", – заявил он в очередной сводке на сайте агентства о состоянии дел на ЗАЭС.
По словам Гросси, МАГАТЭ также пригласила осмотр всех шести машинных залов, одного за другим, чтобы полностью оценить присутствие или отсутствие каких-либо предметов, которые могут противоречить пяти принципам, однако пока эта просьба не удовлетворена.
Отмечается, что 8 сентября эксперты МАГАТЭ посетили машинный зал 1-го энергоблока, где увидели пятнадцать транспортных средств, но не увидели тяжелого вооружения.
Кроме того, они отметили длительное наличие мин между изгородями по периметру, но при обходе территории не обнаружили никаких дополнительных мин.
В отчете также говорится, что через три месяца после разрушения Каховской плотины, расположенной ниже по течению, что привело к истощению огромного резервуара, используемого ЗАЭС для охлаждения своих реакторов и отработанного топлива, станция продолжает работу по расширению доступа к другим источникам воды, например, с помощью бурения скважин с подземными водами. В настоящее время завершено семь таких скважин из запланированных 10-12.
ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что на семь активных скважин приходится немного больше половины из примерно 250 кубических метров воды в час, необходимых для поддержания уровня воды в охлаждающих прудах при условии, что все агрегаты остаются в выключенном состоянии. Оставшийся объем воды пока откачивается из дренажной системы площадки.
Команда МАГАТЭ сообщила, что ЗАЭС проводит техническое обслуживание различных компонентов и систем безопасности на объекте, шесть реакторов которого остаются остановленными: один в горячей остановке, а остальные – в холодной.