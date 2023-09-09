Тюремные сроки получили 5 боевиков РФ, воевавших против Украины под Мариуполем и Бахмутом, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальным срокам заключения приговорены еще пять участников оккупационных группировок РФ, которые воевали против Украины на восточном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, украинские защитники взяли четырех боевиков в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного – задержали при выполнении им вражеских разведзадач на Запорожье.

Один из злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, другие трое - 0 лет, еще один злоумышленник приговорен к 9 годам тюрьмы.

"Среди преступников - командир подразделения оккупационных группировок РФ, который еще задолго до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой "народной милиции лнр". Также осужден боевик из временно оккупированной Луганщины, который уже дважды был в плену украинских защитников. Первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах регулярных войск России. В составе вражеского подразделения преступник участвовал в сдерживании украинского контрнаступления на восточном фронте", - говорится в сообщении.

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Кроме того, тюремные сроки получили еще два боевика подконтрольного россии батальона "восток". Один из них в составе артиллерийского расчета удерживал позиции захватчиков в районе Ясиноватой на Донетчине.

Другой - в 2014 году прошел "обучение" в военном лагере на временно оккупированной Донетчине. Затем его назначили на должность механика-водителя вражеского БТР и отправили воевать против сил АТО.

Впоследствии он покинул своих предводителей и скрыто переехал в Запорожье. Уже в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленник возобновил связь с боевиками и собирал для них развединформацию в области.

Злоумышленник был задержан в результате спецоперации СБУ на территории региона в марте этого года.

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Кроме этого, осуждено участника российской группировки "оплот", участвовавший в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.