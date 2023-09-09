Эстония в ООН: Организуя "выборы" на территории Украины, Россия цинично насмехается над своей ролью постоянного члена Совбеза

Организовать "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия цинично насмехается над своей ролью постоянного члена Совета Безопасности ООН. Нельзя признавать проведение этих фиктивных выборов или их результаты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение на заседании Совета Безопасности ООН высказал постоянный представитель Эстонии при Организации Рейн Тамсаар.

"Нравится это России или нет, но Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области, а также Крым и Севастополь — остаются неотъемлемыми составляющими Украины. Организуя выборы на территории Украины, Россия беззастенчиво насмехается над своей ролью постоянного члена Совета Безопасности", – сказал Тамсаар.

По его словам, "Россия придерживается сценария, использованного на других оккупированных территориях".

"Они запугивают и преследуют гражданских, заставляя голосовать на фиктивных выборах, надеясь легитимизировать оккупацию и подавить сопротивление украинцев. Эти выборы, организованные оккупационными властями, нарушают международное гуманитарное право и права человека, в том числе и Женевскую конвенцию", - заявил представитель Эстонии.

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Тамсаар подчеркнул, что "Россия пытается изобразить эти так называемые выборы триумфом демократии на оккупированных территориях, на самом деле нет ничего более недемократического".

"Суровый оккупационный режим поддерживается российскими войсками и спецслужбами. Офицеры ФСБ, назначенные на руководящие должности, занимаются принудительной интеграцией оккупированных территорий в Россию, в соответствии с наставлениями из Москвы", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что, несмотря ни на что, "украинцы, проживающие на оккупированных территориях, упорно противостоят оккупационным силам или ищут способ уехать".

"Мы обязаны поддерживать их и говорить с ними. Мы никогда не признаем проведение этих фиктивных выборов или их результатов. Мы убедимся, что привлеченные к их организации, в том числе и уголовные российские руководители, будут привлечены к ответственности", - подытожил Тамсаар.

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