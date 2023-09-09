Силы обороны о продвижении у Работино: Продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но определенные успехи есть
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы продолжаем выдавливать противника. Небыстро, но определенные успехи есть", – сказал он.
Спикер подтвердил, что россияне перебрасывают в направлении Работино подразделения Воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.
По его словам, украинские защитники также продолжают сдерживать наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.
"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", - сказал Штупун.