Силы обороны о продвижении у Работино: Продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но определенные успехи есть

Силы обороны Украины продолжают продвигаться возле Работино в Запорожской области и сдерживают наступление врага вблизи Авдеевки и Марьинки на Донетчине.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы продолжаем выдавливать противника. Небыстро, но определенные успехи есть", – сказал он.

Спикер подтвердил, что россияне перебрасывают в направлении Работино подразделения Воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

По его словам, украинские защитники также продолжают сдерживать наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", - сказал Штупун.

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