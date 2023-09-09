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Силы обороны о продвижении у Работино: Продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но определенные успехи есть

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Силы обороны о продвижении у Работино: Продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но определенные успехи есть
Силы обороны Украины продолжают продвигаться возле Работино в Запорожской области и сдерживают наступление врага вблизи Авдеевки и Марьинки на Донетчине.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы продолжаем выдавливать противника. Небыстро, но определенные успехи есть", – сказал он.

Спикер подтвердил, что россияне перебрасывают в направлении Работино подразделения Воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

По его словам, украинские защитники также продолжают сдерживать наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", - сказал Штупун.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Слава ЗСУ!
    Героям Слава!

    Зараз кров'ю вигризаємо кожен метр нашої землі.
    24.02.24 безперешкодно проїхавши Чонгар та Перекоп, орда перла по всій Таврії доки вистачало бензину - о 16-тій годині вже були в Новій Каховці та під Антонівським мостом (80 км від Перекопу) 👿
  • Максим Пиховшек
    Если наши прорвутся за Токмак то бессмысленно оркам будет строить линии обороны.....мы будем доставать уже всем по их логистике а ЖД пути и главные дороги будут перерезаны и под огневым контролем..можно хоть 10 линий нарыть но если все твои склады епнут а новые припасы хрен довезут,много ты на этих линиях не навоюеш.
    Не укрепраены воюют а люди которым нужно жрать каждый день,нужны боеприпасы нужна арта медикаменты и много чего другого.
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    ЗСУ уже на околицях Вербове
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