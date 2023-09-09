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Блинкен об атаках РФ на дунайские порты Украины: Это российская методичка – превратить продовольствие в оружие

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Блинкен об атаках РФ на дунайские порты Украины: Это российская методичка – превратить продовольствие в оружие
Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил удары РФ по украинским портам на Дунае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

"Россия продолжает атаки на жизненно важные дунайские порты Украины, систематически уничтожая гражданскую инфраструктуру, чтобы не дать накормить мир украинским зерном. Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за это", - подчеркнул Блинкен.

Читайте: Очередные удары РФ по портовой инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину, – посол США Бринк

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Светлана Круп
    Господи, та усім насрати на Україну, крім українців. Їзраїльтяни це давно вже зрозуміли, тому й вибудовали самі міцну армію і оборонку. А ми 30 з гаком років не знали, до кого пристати, до "умних" чи "красівих". Роззброїлися до нуля, віддяли ЯЗ за бумажку, продали паРаші сотні ракет та літаки за дешевий газ, вбили свою армію, а потім вирішили побігти до ЄС, з голою сракою, і отримали війну з недо-імперією. Гєостратєги рівня бог.
  • Юрій Вінгорськи
    та й щось речення наче не закінчене
    сказав про методичку і ЩО??????
    що робити у відповідь *****??
    послабити санкції щоб негри не подохли????
    а за Українців які гинуть пачками, хто подумає???
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