Блинкен об атаках РФ на дунайские порты Украины: Это российская методичка – превратить продовольствие в оружие
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил удары РФ по украинским портам на Дунае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.
"Россия продолжает атаки на жизненно важные дунайские порты Украины, систематически уничтожая гражданскую инфраструктуру, чтобы не дать накормить мир украинским зерном. Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за это", - подчеркнул Блинкен.