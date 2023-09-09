Суд разрешил осуществление спецрасследования в отношении подозреваемого в госизмене беглого экснардепа Кузьмина
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы на вред стране.
С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграмм-канале информацию, носившую пропагандистский характер.
"Таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности Генпрокурора подписано сообщение ему о подозрении в государственной измене
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.
Ранее сообщалось, что нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.
В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.