Суд разрешил осуществление спецрасследования в отношении подозреваемого в госизмене беглого экснардепа Кузьмина

Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы на вред стране.

С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграмм-канале информацию, носившую пропагандистский характер.

"Таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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Исполняющим обязанности Генпрокурора подписано сообщение ему о подозрении в государственной измене

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Ранее сообщалось, что нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.