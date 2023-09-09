Уничтожены вражеские самоходные установки "Тюльпан" и "Пион", а также около 260 захватчиков на Бахмутском направлении, - Силы обороны

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении защитники Украины уничтожили самоходные установки 2С4 "Тюльпан" и 2С7 "Пион", а также около 260 захватчиков.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Бахмутском направлении у нас сохраняются успехи, в том числе вблизи Клещиевки. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 257 оккупантов", - сказал Евлаш.

По его словам, защитники "плодотворно поработали", применяя контрбатарейные расчеты, FPV-дроны и беспилотники. За сутки уничтожены пять вражеских установок Д-30, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина пехоты, три танка, семь складов боекомплекта, а также два вражеских пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

"Нам удалось уничтожить одну очень мощную установку - самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм. Это самая мощная ствольная артиллерия, которую имеет на вооружении оккупационная армия. Также мы уничтожили меньшую самоходную установку - 2С7 "Пион", - отметил руководитель пресс-службы.

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Он также сообщил, что ВСУ нанесли огневое поражение по двум командно-наблюдательным пунктам роты врага, уничтожили ряд беспилотников и квадрокоптеров.

Евлаш констатировал, что враг в этом направлении 572 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя, в частности, авиацию. "Также произошел один ракетный удар и восемь боевых столкновений", - добавил он.