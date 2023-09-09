Россияне охотятся на украинское подполье во время "выборов" на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
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Оккупанты пытаются выявить членов подполья во время "выборов" и усиливают контрмеры.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за "участками". При этом россияне избирательно проверяют фото пришедших голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней.
Для охоты россияне привлекают сотрудников ФСБ в гражданской одежде, ведущих наблюдение вблизи участков. Поэтому призываем всех быть внимательными и лучше игнорировать "избирательный процесс", - говорится в сообщении.