Россияне охотятся на украинское подполье во время "выборов" на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Оккупанты пытаются выявить членов подполья во время "выборов" и усиливают контрмеры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за "участками". При этом россияне избирательно проверяют фото пришедших голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней.

Для охоты россияне привлекают сотрудников ФСБ в гражданской одежде, ведущих наблюдение вблизи участков. Поэтому призываем всех быть внимательными и лучше игнорировать "избирательный процесс", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты на "выборах" собирают данные о потенциальных призывниках для военкоматов, - Центр нацсопротивления