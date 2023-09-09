Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить некоторые требования РФ по "зерновому соглашению", - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по "зерновому соглашению" и ослабить санкции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Эрдоган проводит переговоры с лидерами на полях проходящего в Индии саммита "Большой двадцатки". Ранее турецкому лидеру не удалось убедить российского диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

Турция просит облегчить страхование российского экспорта и вновь подключить Россию к системе SWIFT.

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Как считает Анкара, единственный способ возобновить "зерновое соглашение" - это ослабить некоторые западные санкции против России, которые, по мнению Москвы, не позволяют ей продавать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).

Индийские чиновники в комментарии Bloomberg заявляют, что Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

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