За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 28 оккупантов, 31 квадрокоптер и 3 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 28 оккупантов, 1 зенитная установка, 3 хранилища с боеприпасами и 31 квадрокоптер. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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