Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили защиту энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", - очертил круг вопросов Зеленский.

По его словам, во время заседания Ставки были заслушаны доклады премьер-министра, министерства энергетики, представителей "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз", Генштаба.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", - резюмирует глава государства.

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