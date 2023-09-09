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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили защиту энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов

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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили защиту энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", - очертил круг вопросов Зеленский.

По его словам, во время заседания Ставки были заслушаны доклады премьер-министра, министерства энергетики, представителей "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз", Генштаба.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", - резюмирует глава государства.

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Топ комментарии

  • John Lazurenko
    Боневтік Гундосович вже підзаіпав. Робить вигляд, що найрозумніший і найкращий президент.
    Краще б і далі на роялі грав, а не ліз в те, чого не розуміє.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    воно відрижка червоного комуно-совка та кацапської окупації !!! саме комуняки знищили майже 15 мільйонів етнічних українців - 7-8 мільонів в так званій "усср" та ще приблимзно стількиж в т.о.т. УНР - Кубані, Поволжжі, тощо ...

  • Yuriy Smith
    Тройки, тройки де, Ставкун?
    де Тартаров під стінкою?
    до речі, Зеля наша - сталініст. це реально і навіть видно по повадках.
    сравка, ага, ше лишається як його кумир під.їхати до фронту і накласти посеред дороги, як і його кумир - сралін.
    нагаласували? = їж.те(ховається від камуфляжників\працівників ВК)
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