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Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на псевдоизбирательном участке в Запорожье. ВИДЕО

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Во время псевдовыборов, проводимых Россией на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов. Беспилотники залетели в "избирательный" штаб оккупантов, расположенный в селе Скельки Васильевского района. Штаб россияне используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выборы закончились досрочно. Пожар, по нашей информации, оккупационным войскам устроила СБУ. После взрывов оккупанты занервничали - окружили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

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    ЗСУ можуть прорвати усю оборону російських загарбників до кінця рок

    Директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол заявив 7 вересня, що Сили оборони України зможуть прорвати всі лінії російської оборони на Півдні до кінця року.

    «Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс насправді досить значний», - сказав американський розвідник в інтерв'ю The Economist.
    За словами Мола, для успіху ЗСУ вкрай важливими є два критичні чинники: запас *********** у Сил оборони, необхідних для роботи артилерії, яка й забезпечує просування, - і погода восени.
    Водночас, за словами представника розвідки, США вже готуються до наступного бойового сезону. Навіть за відсутності прориву всіх ліній оборони загарбників Україна зможе розширити плацдарм для наступу навколо Роботиного, утримати свої позиції і підготуватися до прориву наступного, 2024 року.
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