Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на псевдоизбирательном участке в Запорожье. ВИДЕО

Во время псевдовыборов, проводимых Россией на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов. Беспилотники залетели в "избирательный" штаб оккупантов, расположенный в селе Скельки Васильевского района. Штаб россияне используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.