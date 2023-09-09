Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на псевдоизбирательном участке в Запорожье. ВИДЕО
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Во время псевдовыборов, проводимых Россией на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов. Беспилотники залетели в "избирательный" штаб оккупантов, расположенный в селе Скельки Васильевского района. Штаб россияне используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, выборы закончились досрочно. Пожар, по нашей информации, оккупационным войскам устроила СБУ. После взрывов оккупанты занервничали - окружили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.