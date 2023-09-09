Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию, - премьер Индии Моди

Участники саммита G20 в Нью-Дели пришли к консенсусу относительно текста итоговой декларации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по поводу Декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации", - сказал Моди лидерам G20 в Нью-Дели.

Как отмечается, подробности компромиссной формулировки он не сообщил.

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