Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию, - премьер Индии Моди
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Участники саммита G20 в Нью-Дели пришли к консенсусу относительно текста итоговой декларации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по поводу Декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации", - сказал Моди лидерам G20 в Нью-Дели.
Как отмечается, подробности компромиссной формулировки он не сообщил.