Мишель – Лаврову: Нападать на украинские порты и предлагать в дар Африке 1 млн тонн зерна – цинизм и пародия на щедрость

Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая на встрече лидеров G20 в Нью-Дели (Индия), открыто обвинил представителя России – министра иностранных дел Сергея Лаврова в цинизме и пародии на щедрость, когда РФ бомбит украинскую портовую инфраструктуру и предлагает в дар странам Африки 1 млн тонн зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая на открытии сессии G20, Мишель напомнил о Черноморской зерновой инициативе, по которой РФ вышла еще в июле.

"И какой цинизм, господин российский представитель, что вы этого не приняли, потому что вы не только решили выйти из этого соглашения по Черному морю, но одновременно нападаете на портовую инфраструктуру. Вы блокируете порты, которые дают выход к Черному морю и даже к Дунаю. И в довершение всего Россия предлагает 1 миллион тонн зерна африканским странам как пародию на щедрость. Какой цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 миллионов тонн экспорта, в основном в самые уязвимые страны. И что Линии солидарности, альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна.Предложили 1 миллион тонн - как это подарок.Это совершенно ужасный цинизм.С другой стороны, те, кто действительно борется за то, чтобы прийти на помощь самым хрупким и самым уязвимым группам населения", - приводит слова президента Евросовета его пресс-служба.

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Мишель подчеркнул, что война, которую развязал против Украины постоянный член Совета Безопасности ООН (РФ - постоянный член СБ ООН), "испытывает мир, основанный на правилах и является наследием Устава ООН, считающего суверенитет и территориальную целостность принципами, гарантирующими мир, безопасность и стабильность".

"На одной Земле мы хотим лучшего будущего для поколений, которые последуют за нами. Мы должны бороться за мир с природой, бороться с изменением климата. Но мы также должны бороться с теми, кто безответственно развязывает войны. Это имеет последствия, что выходят за рамки безопасности европейского континента. Это оказывает влияние во всем мире. Это влияет на энергетику, инфляцию и ухудшает энергетическую безопасность", - сказал он.

В связи с этим Мишель подчеркнул, что именно поэтому ЕС "твердо поддерживает Устав ООН и справедливый мир, предложенный президентом Зеленским".

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Как известно, РФ на встрече лидеров G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.