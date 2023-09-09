Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси: Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Поприветствовал в Украине министра иностранных дел Японии Хаяси Йошимису. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7. Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину", - отметил Зеленский.

Читайте: Сегодня в Киев прибудет глава МИД Японии Хаяси, встретится с Кулебой

Ранее сообщалось, что декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединились уже около 30 стран.