Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси: Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Поприветствовал в Украине министра иностранных дел Японии Хаяси Йошимису. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7. Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединились уже около 30 стран.