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Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси: Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

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Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси: Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Поприветствовал в Украине министра иностранных дел Японии Хаяси Йошимису. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7. Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину", - отметил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединились уже около 30 стран.

Топ комментарии

  • Сашко Бабенко e87585fa
    гарний анекдот.

    японія, яка сама тримається за безпеку сша від ймовірної ракетної атаки північної кореї буде надавать гарантії Україні.

    що далі, нам надасть гарантію берег слонової кістки та гондурас?
  • Старый зольдат
    Уникальный случай, когда потомок самураем пожал руку поцоватому и воровитому фигляру которого ждёт пенитенциарное заведение Украины. А потом, возможно, и США. .
  • CryptoShorts
    Хоч би одним лівим очком глянути на ті гарантії 🧐
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