Зеленский еще не решил, подпишет ли закон об электронном декларировании, - Арахамия

В течение недели станет ясно, вернет ли глава государства Владимир Зеленский закон об электронном декларировании (№9534) в Верховную Раду с требованием открыть реестр деклараций.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент еще не решил (подпишет ли закон об электронном декларировании, вернет ли его в Верховную Раду с требованием открыть реестр деклараций. - Ред.). Он будет ждать, пока законопроект будет подписан главой Верховной Рады и его пришлют в Офис Президента. Затем, я думаю, будет рабочее совещание. В конце концов, президент примет решение. С одной стороны, есть сроки, которые нас откровенно поджимают с выполнения этих условий, а с другой стороны есть позиции гражданского общества. Будем ждать. Я думаю, в течение недели все станет понятно" , – сказал он.

Арахамия подчеркнул, что закон в том виде, в котором он проголосован Верховной Радой – с нормой о продлении закрытия имущественных деклараций чиновников еще на один год, является результатом переговоров с МВФ и Европейской комиссией.

"Открытость или закрытость реестра - это уже отдельный вопрос гражданского общества, отношений с нашими гражданами. И то, что сейчас сделала группа депутатов Европарламента, является манипуляцией в чистом виде: определенные европейские институции были субъектами переговоров, и они позволили нам делать реестр в том виде, в котором он есть", - сказал глава фракции "Слуга народа".

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Ранее Зеленский заявлял, что примет решение по принятому Верховной Радой закону об электронном декларировании после консультаций с вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом 5 сентября. Верховная Рада возобновила электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голоса. Группа депутатов Европарламента призвали Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций, ведь он окажет негативное влияние на антикоррупционную деятельность.