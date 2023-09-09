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Глава МИД Японии Хаяси посетил Бучу. ФОТО

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Глава МИД Японии Хаяси посетил Бучу. ФОТО
Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяси посетил Бучу в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в поездке по региону его сопровождал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко и представители местных властей.

"В Буче посетили место массового захоронения мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации города, возле храма святого Апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.

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Глава МИД Японии Хаяси посетил Бучу 03
Глава МИД Японии Хаяси посетил Бучу 04

Начальник КОВА поблагодарил господина министра, что Япония занимает последовательную позицию по противодействию российской агрессии, введению санкций против страны-агрессора и необходимости восстановления глобальной безопасности.

Топ комментарии

  • discovery
    японці, дуже приємні люди в спілкуванні, не китайці і тим паче не індусня...
  • Hulio
    Сахалін, Куріли - Японія.
  • Hulio
    В 90-х заходив до київського центрального "Fuji". Дивлюсь, японський службовець бігає заклопотаний а наш(чийсь синок-мажор) сидить каву попиває.
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