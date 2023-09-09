Глава МИД Японии Хаяси посетил Бучу. ФОТО

Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяси посетил Бучу в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в поездке по региону его сопровождал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко и представители местных властей.

"В Буче посетили место массового захоронения мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации города, возле храма святого Апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.

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Начальник КОВА поблагодарил господина министра, что Япония занимает последовательную позицию по противодействию российской агрессии, введению санкций против страны-агрессора и необходимости восстановления глобальной безопасности.