Бойцы Вооруженных сил Украины получили БПЛА от Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана

В Донецкую область прибыла гуманитарная помощь защитникам Украины. При посредничестве Донецкой облгосадминистрации Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передает 77 БПЛА подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана.

Сейчас продолжаются бои на востоке и юге страны. Важно сохранить жизнь наших бойцов. При этом эффективно помогают дроны, которые также позволяют уничтожать вражеские силы. Чем больше уничтожим врагов, тем скорее освободим свою землю. Поэтому потребность в БПЛА постоянно растет, а благотворители, волонтеры и государство помогают бойцам более эффективно воевать с оккупантами.





"Современная война в значительной степени становится войной дронов. БПЛА помогают бить точно артиллерии, выявляют вражеские позиции во время штурмов, минусуют технику и живую силу врага. Дроны-камикадзе – универсальное оружие, которое нужно всегда в любом количестве.



Именно поэтому мой Благотворительный Фонд приобрел для украинских защитников всего 50 FPV дронов-камикадзе, 25 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro и по одной модели DJI Mavic 3 Е и DJI Mavic 3 Т с улучшенным эффектом увеличения изображения и тепловизором. Для эффективной работы дронов мы закупили 15 портативных зарядных станций, 15 инверторных генераторов и 5 спутниковых модемов Starlink. При посредничестве Донецкой облгосадминистрации передаем все снаряжение боевым подразделениям. Оно будет спасать жизнь нашим бойцам, будет уничтожать оккупантов и приближать Победу", - сообщил основатель Фонда Эдуард Мкртчан, участвующий в боевых действиях в Донецкой области.







Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана действует в Донецкой области около двух лет. Организация оказывает помощь гражданским и военным. С начала 2023 года на средства Фонда для военных приобрели и передали 20 пикапов и внедорожников, 12 установок очистки воды, 12 модемов Starlink, 12 станций EcoFlow и генераторы. В течение этого и прошлого года благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Медучреждения Донбасса от Фонда получили машину скорой помощи, 5 кислородных концентраторов, 32 единицы современных многофункциональных медицинских кроватей с электроприводом и несколько грузовиков гуманитарной помощи с медицинскими товарами. Также благотворители помогли Краматорской городской больнице №2 строительными материалами для ремонта кровли на сумму почти в 1 млн грн.

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