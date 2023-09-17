Россия отводит уцелевшие корабли Черноморского флота подальше от Крыма

После успешных ударов ВСУ по российским судам командование вражеского флота пытается держать уцелевшие корабли подальше от временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Он отметил, что в последнее время ситуация в Черном море становится для Россию все тревожнее.

Повреждения, нанесенные ее кораблям, настолько критичны, что на восстановление уйдут годы. Чтобы сохранить уцелевшие суда, россияне начали отводить их подальше от временно оккупированного Крыма.

Так, недавние мощные попадания по большим десантным кораблям нанесли захватчикам немалые потери, поскольку именно этот транспорт они используют для перевозки боевых комплектов, вооружения и техники.

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"Попадания – это очень хорошо. Но посмотрите, о чем говорит этот нюанс. Есть попадания в наиболее защищенные военно-морские крепости Черноморского флота, а именно - в акватории Черного моря, то есть в Севастополе", – обратил внимание Братчук.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день весь ЧФ Российской Федерации фактически находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины, что и заставило врага рассредоточивать свои корабли, максимально выводя их в море и пряча ближе к Новороссийску.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

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