Вследствие российского вторжения в Украину погибли 504 ребенка, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 17 сентября 2023 года, по официальной информации, 504 ребенка погибли и более 1123 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (487) и Харьковской (300) областях. В Киевской области пострадали 129 детей, в Херсонской – 124, в Запорожской – 99, в Николаевской – 97, в Днепропетровской – 96, в Черниговской – 71, в Луганской – 67.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Херсонщине будут проводить обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов