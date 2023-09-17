Рашисты обстреляли Томину Балку в Херсонской области, погиб мужчина

Днем 17 сентября войска РФ нанесли удар по Томиной Балке в Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

!Россия убила пожилого мужчину. Около 14:50 оккупанты палили по Томиной Балке Белозерского района. Под огонь попал мужчина 1954 года рождения, он быв в своем дворе. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.

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