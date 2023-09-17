Празднование Рош га-Шана в Умани прошло "без событий чрезвычайного характера", - местные власти
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Празднование Рош га-Шана в Умани на Черкасщине прошло "без событий чрезвычайного характера".
Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мероприятие прошло без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти. Не было обращений со стороны граждан, что паломники кому-то мешают во время комендантского часа… Мы периодически проверяли укрытия: во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения паломников к безопасности", – рассказал он.
Как сообщалось, несмотря на рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества, в Умань прибыли 32 тысячи паломников-хасидов.