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Празднование Рош га-Шана в Умани прошло "без событий чрезвычайного характера", - местные власти

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Празднование Рош га-Шана в Умани прошло "без событий чрезвычайного характера", - местные власти
Празднование Рош га-Шана в Умани на Черкасщине прошло "без событий чрезвычайного характера".

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. 

"Мероприятие прошло без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти. Не было обращений со стороны граждан, что паломники кому-то мешают во время комендантского часа… Мы периодически проверяли укрытия: во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения паломников к безопасности", – рассказал он.

Как сообщалось, несмотря на рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества, в Умань прибыли 32 тысячи паломников-хасидов.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Запам'ятайте: у хасидів свято зветься Рош га-Шана, а не раші-Хана
  • кондор
    все как обычно - насрали горы говна
  • Ksenia VB
    Певно домовились з кацапами.
    Щойно хасиди поїдуть почнуться масштабні обстріли.
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