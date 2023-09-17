В МИД Британии не согласны с Джонсоном по поводу недостаточной помощи Украине: Мы являемся лидерами в этом вопросе

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли не согласен с экс-премьером страны Борисом Джонсоном, который считает, что правительство Британии недостаточно поддерживает Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Он (Джонсон. - Ред.) не может говорить о Великобритании. Во время его пребывания на должности... мы поставляли противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые сыграли важную роль в обороне Киева, проводили обучение. Со времени (пребывания. - Ред.) Риши Сунака в должности премьер-министра мы первыми в мире взяли обязательства о передаче основных боевых танков, и затем другие страны последовали нашему примеру. Мы первыми взялись за подготовку пилотов скоростных реактивных самолетов - затем присоединились другие страны. Мы первыми обязались передать ракеты большой дальности, которые помогли украинцам на юге и юго-востоке. Следовательно, мы являемся лидерами по всем этим вопросам", - заявил Клеверли.

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Он отметил, что серьезно воспринимает комментарии Джонсона.

"Но я предоставил вам доказательства того факта, что он ошибается в этом вопросе. Я регулярно говорю с украинцами об этом. Они остаются невероятно благодарными не только за наши пакеты помощи, но и за наше лидерство в этом вопросе", - добавил Клеверли.

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