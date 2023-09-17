За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 20 оккупантов и 15 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА

Входящие в состав группировок воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины военнослужащие продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.

"За минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 20 оккупантов, 1 БПЛА тактического уровня и 15 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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