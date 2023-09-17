Президент Финляндия Ниинисте: "Риск применения ядерного оружия огромен"

Президент Финляндии Сауле Ниинисте считает огромным риск применения ядерного оружия в Украине.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", – считает Ниинисте.

Он также выступил в защиту осторожной политики таких государств, как США и Германия, по предоставлению Украине того или иного вооружения, в частности, для ударов по оккупированному Россией Крыму.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет… И я просто хотел бы отметить: если будет эскалация большой войны, это будет мировая война, и тогда ядерный риск становится явно больше", – отметил Ниинисте.

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