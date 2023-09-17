Новости • Агрессия России против Украины, Война

Президент Финляндия Ниинисте: "Риск применения ядерного оружия огромен"

9 28694
Президент Финляндия Ниинисте: "Риск применения ядерного оружия огромен"
Президент Финляндии Сауле Ниинисте считает огромным риск применения ядерного оружия в Украине.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", – считает Ниинисте.

Он также выступил в защиту осторожной политики таких государств, как США и Германия, по предоставлению Украине того или иного вооружения, в частности, для ударов по оккупированному Россией Крыму.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет… И я просто хотел бы отметить: если будет эскалация большой войны, это будет мировая война, и тогда ядерный риск становится явно больше", – отметил Ниинисте.

Также читайте: Перспектив завершения войны в Украине нет, Россия может использовать ядерное оружие, - президент Финляндии Ниинисте

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • kelt kant
    Фінам у 1939 просто фартануло, що при владі в Фінляндії тоді опинився Карл Густав Маннергейм, а не Сауле Нііністе. Інакше б зараз Фінляндія була б не розвиненою незалежною демократичною державою, а "Чухонским фєдєральним округом расєйской підєраціі", без права розмовляти фінською мовою, з депресивною розваленою економікою, як в москальській Карелії (окупованої москалями у 1939-1940 частини Фінляндії). Тоді, в страшних 30-40-х роках ХХ століття, Маннергейм та фінський народ, під його керівництвом, відстояли право та можливість пана Нііністе тепер, через 83 роки, нести бредові побажання та рекомендації щодо ситуації в Україні, яка за своєю суттю нічим не відрізняється від тої, яку пережила Фінляндія 83 роки тому. Схоже світ схибнувся та з усіх усюд раптом повилазили "розові поні", "какієразніци" - лули да сілви, нііністе, зеленські, папи римські та інші клоуни-нєпанімашкі, тупість, примітивність та інфантильність яких ще вартуватиме Світу багато сотень мільйонів життів.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    видайте хтось цьому всратому сцикуну памперси.
  • Oleksiy Burchak
    Ага, в Кореї в 50-х не було, у В'єтнамі не було, де майже відкрито воювали 2 блоки між собою і в багатьох інших випадках не було, а тут буде. Ага.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости