Оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру на Сумщине, есть погибший и раненая

Оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады на Сумщине. На территории собственного домохозяйства погиб мужчина, женщина получила ранения.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"17 сентября 2023 года около 10 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской громады на Сумщине. В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения", – говорится в сообщении.

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