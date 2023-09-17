Новости

Госаудитслужба создала проблему, поставив под сомнение получение прибыли предприятиями ВПК, - Минобороны

4 46630
Госаудитслужба создала проблему, поставив под сомнение получение прибыли предприятиями ВПК, - Минобороны
В Минобороны Украины подвергли критике решение Госаудитслужбы, которое поставило под сомнение правомерность получения прибыли предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении отмечается: "Необходимо безотлагательное решение проблемы, которую создала Госаудитслужба Украины, поставив под сомнение правомерность получения прибыли предприятиями оборонно-промышленного комплекса, отметили представители объединений/кластеров отечественного ОПК во время встречи в Минобороны, которую организовал Акселератор Министерства обороны.

"Развитие отечественного ОПК - среди приоритетов государства и Минобороны. В современных условиях мы, государство, должны действовать с ОПК как одна команда. Это - вопрос нашей обороноспособности. Отечественный ОПК - один из ключевых факторов нашей независимости", - отметил заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

В этой встрече приняли участие девять объединений/кластеров предприятий ОПК, договорившиеся совместно адвокатировать к правительству, чтобы безотлагательно урегулировать эту проблему для обороны страны.

Также участники встречи обсудили механизмы институционального сотрудничества с оборонным ведомством с помощью Акселератора Минобороны и формирования порядка топ-вопросов и проработки их решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Госаудитслужба создала проблему, поставив под сомнение получение прибыли предприятиями ВПК, - Минобороны 01

Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    В часі війни проблеми вітчизнянним виробникам зброї можуть створювати тільки вороги України і її народу.
  • MrStepanovM
    хай ніхто не буде введений в оману і не рахує їх дурнями! Це виважене, продумане рішення направлене на саботаж оборонозспроможності країни!
  • Прощай немытая раССея
    Байден, чому Держаудитслужба створила проблему, поставивши під сумнів отримання прибутків підприємствами ВПК ?...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости